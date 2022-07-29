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ВСУ двумя ударами сорвали попытку наступления россиян в Херсонской области

Фото: ВСУ сорвали попытку наступления россиян в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные нанесли два удара по скоплению врага в районе Брускинского Херсонской области, что позволило остановить попытку контратаки на Белогорку силами ротной тактической группы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также 28 июля авиация ВСУ нанесла семь ударов по войскам РФ, из них по опорным пунктам – четыре, еще три – по сосредоточению вражеской силы и техники.

Напомним, генерал в отставке Бен Ходжес отметил, что украинские военные смогут отбросить российскую армию на линию 23 февраля до конца 2022 года, однако для этого нужно наладить быстрые поставки вооружения.

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