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ВСУ дважды остановили наступление возле Авдеевки, постоянные обстрелы в Марьинке, - Донецкая ОВА

Фото: ВСУ дважды остановили наступление возле Авдеевки, в Марьинке постоянные обстрелы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники дважды остановили попытки оккупантов пойти в наступление вблизи Авдеевки. При этом российские войска продолжают постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой общинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне продолжают постоянные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях. В Очеретинской общине несколько сел остались без электричества, восстановить электроснабжение сейчас нет возможности. Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление - обе попытки остановили Вооруженные силы Украины", - написал Кириленко.

По его словам, в результате артобстрелов погибло одно гражданское лицо, повреждены несколько жилых домов, перебито газопровод.

"Постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой общинах. В Торецке продолжается эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Также ответственные службы работают над восстановлением электро - и газоснабжения. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Все преступления русской армии тщательно документируем!"- резюмировал Кириленко.

Фото: ВСУ дважды остановили наступление возле Авдеевки, в Марьинке постоянные обстрелы (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, ранее стало известно, что российские войска вчера утром начали наступление на Донбассе однако наши военные продолжают держаться и защищать территорию.

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