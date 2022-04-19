RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ двічі зупинили наступ біля Авдіївки, у Мар'їнці постійні обстріли, - Донецька ОВА

Фото: ЗСУ двічі зупинили наступ біля Авдіївки, у Мар'їнці постійні обстріли (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники двічі зупинили спроби окупантів піти в наступ поблизу Авдіївки. При цьому російські війська продовжують постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках. В Очеретинській громаді декілька сіл залишились без електрики, відновити електропостачання зараз немає можливості. Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ - обидві спроби зупинили Збройні сили України", - написав Кириленко.

За його словами, внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін.

"Постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах. У Торецьку триває евакуація цивільних і підвезення гуманітарної допомоги. Також відповідальні служби працюють над відновленням електро- і газопостачання. Ситуація на фронті складна, але контрольована. Всі злочини російської армії ретельно документуємо!" - резюмував Кириленко.

Фото: ЗСУ двічі зупинили наступ біля Авдіївки, у Мар'їнці постійні обстріли (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська вчора вранці розпочали наступ на Донбасі, однак наші військові продовжують триматися й боронити територію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України