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ЗСУ в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52

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Київ, Субота 03 вересня 2022 12:05
ЗСУ в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52 Фото: ЗСУ в Донецькій області збили російський вертоліт Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Українські військові 3 вересня в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

3 вересня Повітряні сили ЗСУ продовжують знищувати окупанта в повітрі. Близько 10:30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищений російський військовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" і безпілотний літальний апарат "Форпост".

Раніше стало відомо, що за минулу добу зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п'ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, що російські військові 3 вересня обстріляли Дніпропетровську область ракетами і "Градами". Але ЗСУ вдалося збити всі 5 ракет, які окупанти направили на Дніпро.

Також ми писали, що українські військові 2 вересня збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф" з 12 камерами.

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