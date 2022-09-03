ЗСУ в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

3 вересня Повітряні сили ЗСУ продовжують знищувати окупанта в повітрі. Близько 10:30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищений російський військовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" і безпілотний літальний апарат "Форпост".

Раніше стало відомо, що за минулу добу зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п'ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, що російські військові 3 вересня обстріляли Дніпропетровську область ракетами і "Градами". Але ЗСУ вдалося збити всі 5 ракет, які окупанти направили на Дніпро.

Також ми писали, що українські військові 2 вересня збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф" з 12 камерами.

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