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ВСУ на Донбассе отбили 8 атак оккупантов и уничтожили ряд техники

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные за минувшие сутки отбили восемь атак российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили несколько танков, артиллерийских систем и другую технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"На территории Луганской и Донецкой областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника", - написал он.

По словам Гайдая, подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, также за минувшие сутки ВСУ на юге Украины уничтожили десятки оккупантов и 7 единиц техники, включая "Град" и ЗРК "Тор".

Также мы писали, что бойцы ВСУ на востоке Украины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов.

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