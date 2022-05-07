ВСУ на Донбассе отбили 8 атак оккупантов и уничтожили ряд техники

"На территории Луганской и Донецкой областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника", - написал он.

По словам Гайдая, подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, также за минувшие сутки ВСУ на юге Украины уничтожили десятки оккупантов и 7 единиц техники, включая "Град" и ЗРК "Тор".

Также мы писали, что бойцы ВСУ на востоке Украины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов.

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