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ВСУ на Донбассе отбили 18 атак врага: "обстановка сложная, но контролируемая"

ВСУ отбили атаку на Донбассе (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 18 атак оккупантов. Сообщается, что обстановка сложная, но контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку Объединенных сил.

За сутки враг применил боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем.

Также оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожают административные здания, больницы, школы и детские сады.

Украинские военные нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике:

  • 13 танков;
  • 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО);
  • 27 единиц боевой бронированной техники;
  • 2 единицы специальной инженерной техники;
  • 5 автомобилей.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Ранее мы сообщали, что в Луганской области украинский военный сбил российский вертолет.

Также мы писали, что украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику.

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