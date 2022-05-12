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ЗСУ на Донбасі відбили 18 атак ворога: "обстановка складна, але контрольована"

ЗСУ відбили атаку на Донбасі (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 18 атак окупантів. Повідомляється, що обстановка складна, але контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання Об'єднаних сил.

За добу ворог застосував бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Також окупанти завдавали ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищать адміністративні будівлі, лікарні, школи та дитячі садочки.

Українські військові завдали російським окупантам значних втрат у живій силі й техніці:

  • 13 танків;
  • 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ);
  • 27 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 2 одиниці спеціальної інженерної техніки;
  • 5 автомобілів.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області український військовий збив російський вертоліт.

Також ми писали, що українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їх техніку.

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