ВСУ на Донбассе отбили 15 атак за сутки. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее

По его словам, был уничтожен один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага.

Вместе с тем, подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Напомним, ранее стало известно, что на Донбассе ВСУ за неделю отбили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники.

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