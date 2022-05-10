ЗСУ на Донбасі відбили 15 атак за добу. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє

За його словами, було знищено один зенітний ракетний комплекс, дев’ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобіля ворога.

Разом з тим, підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки.

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