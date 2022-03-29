ВСУ держат оборону городов и не дают врагу продвинуться, - сводка Генштаба

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Так, наши воины сосредоточили усилия на:

недопущение продвижения войск рф в направлениях Славянска и Барвенково;

занятии Каменки и Топольское;

создании условий для улучшения тактического положения в районе Чугуева;

сдерживании вражеских атак в районах Рубежного, Лисичанска, Попасной, не допуская обхода основных сил группировки.

Одновременно украинские бойцы продолжают удержание круговой обороны Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.

"Группировка, защищающая Киев, с целью улучшения оперативного положения и удержания внешнего рубежа обороны, продолжают боевые действия, удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка", - говорится в сообщении.

Также продолжается ведение оборонной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки по отдельным направлениям, отметили в Генштабе.

"Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Снижение боевого потенциала подразделений противника командования оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов", - говорится в сводке.