ЗСУ тримають оборону міст і не дають ворогові просунутися, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про утримання позицій і оборону міст захисниками України від атак російських окупантів, і яка оперативна обстановка на фронтах станом на початок 29 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на зведення Генштабу ЗСУ.
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Так, наші воїни зосередили зусилля на:
Одночасно українські бійці продовжують утримання кругової оборони Маріуполя і оборону і стримування просування противника в районі Чернігова.
"Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка", - йдеться в повідомленні.
Також триває ведення оборонної операції в інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки за окремими напрямками, зазначили в Генштабі.
"Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст", - йдеться у зведенні.
Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ звільнили Ірпінь від російських окупантів 28 березня. Разом з тим нині жителям ще небезпечно повертатися в місто.
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