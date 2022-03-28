UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ не дают оккупантам продвигаться: Генштаб об обстановке на начало 33-го дня войны

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в областях на начало 33-х суток противостояния защитников Украины российскому полномасштабному вторжению, и какая ситуация на фронтах сейчас.

Об этом 28 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Украинские военные продолжают ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, идут оборонные бои в районах н.п. Топольское, Каменка, Сухая Каменка.

"Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье", - говорится в сводке.

На Авдеевском направлении ВСУ отражают штурмовые действия врага в районе н.п. Верхнеторецкое.

На Волынском и Сиверском направлениях продолжается оборона и выполнение других задач в определенных операционных районах. В Генштабе отметили, что обстановка контролируемая, и существенных изменений - не претерпела.

Защитники Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

На юге основные усилия наших военных сосредотачиваются на организации оборонных мероприятий Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.

"В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнения задач территориальной обороны", - говорится в сводке.

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ в течение суток отбили 5 вражеских атак, уничтожили 2 танка, 1 боевую машину пехоты и 1 автомобиль. Данные о потерях противника в живой силе сейчас уточняются.

Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки сбила 4 российских самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Наша авиация также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

Ранее сообщалось, что 27 марта военные ВСУ в двенадцатый раз разбили российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна России против Украины