ВСУ будет сбивать беспилотники над военными частями и полигонами

Беспилотники и дроны могут фиксировать перемещение военной техники ВСУ

Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА), замечены над воинскими частями или полигонами в момент проведения там военных учений будут сбиты. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

Отмечается, что такие действия направлены на то, чтобы не была разглашена информация относительно перемещения подразделений ВСУ. Так, дроны могут снять номера техники, виды и количество вооружения, его принадлежность к родам войск, направление и маршруты движения.

"В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. А лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - добавили в Генштабе.

Также уточнили, что разглашение информации о перемещении военной техники украинской армии может представлять угрозу национальной безопасности.

Напомним, 27 июля 2018 года в пресс-центре операции Объединенных сил отметили, что боевики на Донбассе в последнее время активизировали разведку позиций украинских военнослужащих с использованием беспилотников.