ЗСУ буде збивати безпілотники над військовими частинами і полігонами

Безпілотники і дрони можуть фіксувати переміщення військової техніки ЗСУ

Усі безпілотні літальні апарати (БПЛА), помічені над військовими частинами чи полігонами у момент проведення там військових навчань будуть збиті. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у Facebook.

Зазначається, що такі дії спрямовані на те, аби не була розголошена інформація щодо переміщення підрозділів ЗСУ. Так, дрони можуть зняти номери техніки, види і кількість озброєння, його приналежність до родів військ, напрямки та маршрути руху.

"В районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. А особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані і притягнуті до відповідальності", - додали в Генштабі.

Також уточнили, що розголошення інформації про переміщення військової техніки української армії може становити загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року у прес-центрі операції Об'єднаних сил зазначили, що бойовики на Донбасі останнім часом активізували розвідку позицій українських військовослужбовців з використанням безпілотників.