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ВСУ берут на вооружение ракетные комплексы "Нептун": контракт подписан

Автор: РБК-Украина

Киевское конструкторское бюро "Луч" и Министерство обороны Украины заключили контракт на поставку в 2021 году береговых ракетных комплексов "Нептун". Закупки будут проведены в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

Сообщается, что "Нептун" - это одна из ключевых высокотехнологичных продуктовых платформ "Укроборонпрома". Согласно контракту, в армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт.

"Нептун" оснащены крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией "Мотор Сич".

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Головку самонаведения для ракеты, которая имеет сверхвысокие углы обзора и способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" совместно с холдинговой компанией "Артем".

Напомним, ранее сообщалось, что комплексы "Нептун" разместят в южных областях Украины.

А глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич в интервью РБК-Украина отметил, что "Нептун" может пойти на экспорт.

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