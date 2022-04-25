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ВСУ в 17-й раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке, - Арестович

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные в очередной нанесли разрушительный удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области. Это стало уже 17-м случаем успешной атаки по вражеским силам на территории местного аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Кстати, с 17-й Чернобаевкой. Только что сообщили", - пишет эксперт, подводя промежуточный итог двух месяцев полномасштабной войны.

Также советник руководителя ОПУ отмечает, что за 60 дней войска РФ ни одной поставленной Кремлем цели в Украине не достигли, и лишь получив большие потери.

Напомним, во время прошлого, 16-го удара ВСУ по оккупантам в Чернобаевке были уничтожены обновленные склады с ракетными боеприпасами врага.

Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Арестович заверил, что ВСУ проведут контрнаступление на Мариуполь.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности агрессии РФ, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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