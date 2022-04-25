ЗСУ всімнадцяте завдали удару по окупантах у Чорнобаївці, - Арестович

Українські військові вкотре завдали руйнівного удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області. Це стало вже 17-м випадком успішної атаки по ворожих силах на території місцевого аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича .

"До речі, з 17-ю Чорнобаївкою. Тільки що повідомили", - пише експерт, підбиваючи підсумки двох місяців повномасштабної війни.

Також радник керівника ОПУ зазначає, що за 60 днів війська РФ жодної поставленої Кремлем цілі в Україні не досягли, і лише отримали великі втрати.

Нагадаємо, під час минулого, 16-го удару ЗСУ по окупантах у Чорнобаївці були знищені оновлені склади з ракетними боєприпасами ворога.