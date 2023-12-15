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Вступні переговори з Україною: лідери ЄС могли позбавити Угорщину права голосу

Фото: Ольга Стефанішина, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Лідери країн Європейського союзу могли позбавити Угорщину права голосувати під час розгляду питання про переговори щодо вступу України до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

"Рішення прийняте. Але я хочу сказати, що навіть якби ситуація була більш критичною, ніж вона склалася вчора, держави-члени ЄС, 26, були готові позбавити Угорщину права голосувати", - розповіла міністр.

Вона зазначила, що така офіційна процедура справді існує, хоч нею ще жодного разу не користувалися.

На думку Стефанішиної, це стало аргументом для прем'єра Угорщини Віктора Орбана вийти із зали під час того, як інші лідери голосували за відкриття переговорів з Україною.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, під час саміту Єврорада вирішила відкрити переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Під час того як лідери розглядали питання, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "зробив перерву на каву".

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що саме він запропонував таку ідею своєму угорському колезі.

Більш детально про те, що очікує на Україну після рішення Євроради, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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УгорщинаЕвросоюзВступ в ЄСВиктор ОрбанОльга Стефанішина