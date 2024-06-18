Вступна кампанія 2024. Головні правила, про які має знати кожен абітурієнт

До старту вступної кампанії до українських вишів лишається менш як місяць. Цьогоріч правила для абітурієнтів дещо змінилися. Нові вимоги стосуються мінімального конкурсного балу та зарахування на спеціальності з державною підтримкою.

Все, що потрібно знати про вступну кампанію-2024 – в матеріалі РБК-Україна .

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Терміни вступної кампанії

Документи для вступу до закладів вищої освіти (ЗВО) абітурієнти подаватимуть через електронний кабінет вступника. Реєстрація кабінетів стартує 1 липня 2024 на сайті Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Електронний кабінет вступника дозволить в дистанційному режимі внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі.

Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесіди, творчі конкурси) почнеться 3 липня, а безпосередньо прийом заяв у виші проходитиме з 19 до 31 липня.

Важливо, що абітурієнт може подати не більше 5 заяв на бюджет та до 10 заяв на контракт. Подаючи заяву на бюджетну форму навчання, треба буде вказати пріоритетність навчального закладу.

На пізніше 5 серпня оприлюднять списки рекомендованих для зарахування на бюджет, і не раніше 9 серпня – на контракт.

Підтвердити заклад вищої освіти для зарахування на бюджет можна буде до 18:00 9 серпня.

Зарахування на бюджетні місця відбудеться не пізніше 10 серпня, на навчання за контрактом – до 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт, відбуватиметься до 17 серпня 2024.

Зазначимо, що наведений графік стосується абітурієнтів, які вступатимуть у заклади вищої освіти на основі Свідоцтва про повну загальну середню освіту (11 класів) та Диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра.

Які документи слід підготувати

Заява на вступ до ЗВО подається онлайн шляхом заповнення електронної форми, що з'явиться на сайті ЄДЕБО 1 липня.

Вступнику потрібно буде вказати наступні дані:

адреса електронної пошти, яка буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

серія та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ;

тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/ екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах;

номер телефону із зазначенням кодів у міжнародному форматі;

також потрібно завантажити кольорову фотокартку розміром до 1 МБ у форматі jpg зі співвідношенням сторін 3х4.

Скільки балів потрібно для вступу

Учасникам НМТ 2024 року достатньо набрати 15% правильних відповідей з кожного предмета, щоб здобути мінімальну кількість балів для вступу до ЗВО на конкурсній основі. Минулого року було необхідно 10%.

Для отримання необхідної кількості балів за кожен предметний блок потрібно отримати:

5 балів – з математики, іноземної мови, фізики

6 балів – з хімії

7 балів – з української мови, української літератури, географії та біології

8 балів – з історії України

Якщо хоча б з одного предмета бали будуть нижчими за мінімальний поріг, то абітурієнт не зможе брати участь у вступній кампанії 2024.

Необхідний мінімум та конкурсні бали. Умови для зарахування на бюджет і контракт

Конкурсний бал визначатиме кожен заклад освіти відповідно до власних правил прийому.

Водночас Міносвіти встановило критерії, за якими для вступу на бюджетну форму навчання абітурієнту у 2024 році потрібно набрати щонайменше 130 балів. Варто зазначити, що ця вимога не розповсюджується на дітей загиблих захисників України.

Мінімальний бал для вступу на контракт ЗВО встановлюють самостійно.

Важливо, що для окремих спеціальностей мінімальний бал як для бюджетної, так і для контрактної форми навчання не може бути меншим за 150:

"Право"

"Публічне управління та адміністрування"

"Міжнародні відносини"

"Охорона здоров'я" (на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія").

Абітурієнти зможуть самостійно розрахувати конкурсний бал на основі результатів НМТ, скориставшись спеціальним калькулятором, але для цього необхідно буде також знати вагові коефіцієнти з кожного предмету. Їх вже встановило Міністерство освіти та науки для кожної спеціальності.

Ці коефіцієнти будуть особливо важливі для 4-го предмета НМТ, адже результати з окремих предметів тесту мають більшу вагу при вступі на споріднену предмету спеціальність.

Наприклад, при вступі на правничий напрям найбільшу вагу матиме результат з іноземної мови, при вступі на ІТ-спеціальності – з фізики, а при вступі на медичні спеціальності – результат з біології тощо.

Крім того, цьогоріч МОН запроваджує регіональні коефіцієнти для вишів, що розташовані в прифронтових містах.

Не цей коефіцієнт буде множитись конкурсний бал, якщо абітурієнт обирає заклад, розташований у певному регіоні:

1,07 - у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях

1,04 - у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області

1,00 - інші регіони.

Кому доведеться складати творчий конкурс

Для вступу на більшість спеціальностей буде достатньо результату НМТ, але майбутні молодші бакалаври та бакалаври мистецьких і спортивних спеціальностей повинні будуть також скласти творчий конкурс. Серед них "Фізична культура і спорт", "Акторська майстерність", "Хореографія", "Аудіовізуальне мистецтво", "Образотворче мистецтво", "Дизайн", Архітектура та містобудування" тощо.

Творчий конкурс передбачає демонстрацію фізичних здібностей (наприклад, біг на визначену дистанцію, стрибки), прочитання поетичних творів, перевірка вокальних даних, танець, рисунок.

У МОН наголошують, що творчий конкурс є ключовим критерієм для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності.

Він матиме найбільший вплив на конкурсний бал вступника – 60%. Натомість результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс – по 10% конкурсного бала за кожний предмет.

Що таке спеціальності з державною підтримкою

В українських вишах є спеціальності, які мають особливу підтримку держави. Це 64 спеціальності в галузях освіти, механічної та електричної інженерії, природничих наук, електроніки та автоматизації, архітектури, аграрних, воєнних наук, транспорту, цивільної безпеки, хімії та біоінженерії, математики. Повний перелік можна знайти за посиланням.

Минулого року для вступу на такі спеціальності не вимагали складання НМТ, а лише співбесіди чи мотиваційного листа. У 2024 році мультипредметний тест будуть обов'язково враховувати, але для "полегшення" вступу застосовуватимуть галузевий коефіцієнт до конкурсного бала – 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Також для зарахування на спеціальності з державною підтримкою вступникам до конкурсного бала може додаватися бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти.

При підготовці використовувалися: дані Міністерства освіти і науки України, сайт ЄДЕБО, публікації профільного порталу Освіта.ua, наказ МОН №266 від 6 березня 2024.