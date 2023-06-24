Вступна кампанія-2023: які документи потрібні абітурієнтам

Вступна кампанія вже другий рік поспіль проходить в умовах воєнного стану. Проте українські вищі навчальні заклади продовжують набір абітурієнтів. Після проходження конкурсу для зарахування вступникам потрібно надати документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.
Після складання мультипредметного тесту абітурієнтам потрібно обов'язково створити електронний кабінет. Реєстрація розпочинається 1 липня 2023 року. Кабінети працюватимуть до 30 листопада.
До створеного електронного кабінету потрібно завантажити такі документи:
Які документи потрібні для зарахування в університет
Коли конкурсний відбір закінчиться, абітурієнти повинні принести до університетів документи для зарахування на навчання. Зокрема, потрібно подати:
Також потрібно мати сертифікат про проходження НМТ чи ЗНО та фотокартки розміром 3х4.
Детальніше про особливості цьогорічної вступної кампанії - читайте у нашому матеріалі.
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