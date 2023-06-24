Вступительная кампания-2023: какие документы нужны абитуриентам

Вступительная кампания уже второй год проходит в условиях военного положения. Однако украинские вузы продолжают набор абитуриентов. После прохождения конкурса для зачисления поступающим нужно предоставить документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
После сдачи мультипредметного теста абитуриентам нужно обязательно создать электронный кабинет. Регистрация начинается с 1 июля 2023 года. Кабинеты будут работать до 30 ноября.
В созданный электронный кабинет нужно загрузить следующие документы:
Какие документы нужны для зачисления в университет
По окончании конкурсного отбора абитуриенты должны принести в университеты документы для зачисления на обучение. В частности, нужно подать:
Также нужно иметь сертификат о прохождении НМТ или ВНО и фотографии размером 3х4.
Подробнее об особенностях вступительной кампании - читайте в нашем материале.
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