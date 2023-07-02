Вступна кампанія 2023: для абітурієнтів з окупованих територій запрацювала "гаряча лінія"

"Під час вступної кампанії (23 червня - 11 серпня 2023 року) працюватимуть експерти Міністерства, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян та оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що абітурієнти можуть звернутися за номером: 0 800 504 570, а також на електронну пошту: vstup2023@mon.gov.ua.

"Для мешканців тимчасово окупованих територій працюватиме урядова гаряча лінія 15-45 та 0 800 504 425", - повідомили у Мінреінтеграції.

Вступна кампанія 2023

1 липня розпочинається вступна кампанія у ВНЗ. У цьому році випускники минулих років можуть подати для вступу результати тестів ЗНО 2020-2021 років або результати НМТ 2022 року.

В Україні учасники основної сесії НМТ-2023 отримали результати з трьох тестувань. Переглянути їх можна в особистих кабінетах випускників.