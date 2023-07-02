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Вступна кампанія 2023: для абітурієнтів з окупованих територій запрацювала "гаряча лінія"

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Україна, Неділя 02 липня 2023 20:37
Вступна кампанія 2023: для абітурієнтів з окупованих територій запрацювала "гаряча лінія" Фото: Ілюстративне фото (facebook com ntuu kpi)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні розпочала роботу консультативна телефонна лінія з питань вступної кампанії 2023 року. Для мешканців тимчасово окупованих територій працюватиме спеціальна "гаряча лінія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Під час вступної кампанії (23 червня - 11 серпня 2023 року) працюватимуть експерти Міністерства, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян та оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що абітурієнти можуть звернутися за номером: 0 800 504 570, а також на електронну пошту: vstup2023@mon.gov.ua.

"Для мешканців тимчасово окупованих територій працюватиме урядова гаряча лінія 15-45 та 0 800 504 425", - повідомили у Мінреінтеграції.

Вступна кампанія 2023

1 липня розпочинається вступна кампанія у ВНЗ. У цьому році випускники минулих років можуть подати для вступу результати тестів ЗНО 2020-2021 років або результати НМТ 2022 року.

В Україні учасники основної сесії НМТ-2023 отримали результати з трьох тестувань. Переглянути їх можна в особистих кабінетах випускників.

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