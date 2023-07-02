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Вступительная кампания 2023: для абитуриентов с оккупированных территорий заработала "горячая линия"

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Украина, Воскресенье 02 июля 2023 20:37
Вступительная кампания 2023: для абитуриентов с оккупированных территорий заработала "горячая линия" Фото: Иллюстративное фото (facebook com ntuu kpi)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине начала работу консультативная телефонная линия по вопросам вступительной кампании 2023 года. Для жителей временно оккупированных территорий будет работать специальная "горячая линия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Во время вступительной кампании (23 июня - 11 августа 2023 года) будут работать эксперты Министерства, которые будут обеспечивать контроль за проведением поступления, консультировать граждан и оперативно реагировать на возможные факты нарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абитуриенты могут обратиться по номеру: 0 800 504 570, а также на электронную почту: vstup2023@mon.gov.ua.

"Для жителей временно оккупированных территорий будет работать правительственная горячая линия 15-45 и 0 800 504 425", - сообщили в Минреинтеграции.

Вступительная кампания 2023

1 июля начинается вступительная кампания в вузы. В этом году выпускники прошлых лет могут представить для поступления результаты тестов ВНО 2020-2021 годов или результаты НМТ 2022 года.

В Украине участники основной сессии НМТ-2023 получили результаты трех тестирований. Просмотреть их можно в личных кабинетах выпускников.

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