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Вступление Украины в НАТО недопустимо, Москва ответит, - российский дипломат

Автор: Анастасия Рокитна

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вступление Украины в НАТО якобы недопустимо. Москва обещает ответить на этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на "РИА Новости".

По его словам, российскую позицию принципиально не слышат в НАТО. Он считает, что стороны находятся в "параллельных информационных пространствах".

"Вступление Украины в НАТО недопустимо, Москва ответит на этот шаг", - заявил посол России в Великобритании.

Исключать размещения баз отдельных стран НАТО в Украине нельзя, но в Альянсе есть те, кто понимает неприемлемость этого, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Теоретически такая ситуация возможна, это привилегированное партнерство, которое у американцев подписано с рядом стран на Востоке... Однако это будет означать отход от основополагающего акта и тех обязательств о военной сдержанности, которые в нем зафиксированы", - сказал он.

Напомним, Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ.

Отметим, Россия угрожает НАТО военным ответом.

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