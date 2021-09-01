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Вступление Украины в НАТО должно быть гарантией безопасности из-за "Северного потока-2", - посол

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что членство украинского государства в НАТО должно быть гарантией безопасности после запуска "Северного потока-2". Он выступает против строительства и эксплуатации этого трубопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Die Welt.

Он призвал Запад "продемонстрировать новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".

"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", - заявил посол Украины.

По его словам, Украина рассматривает "Северный поток-2" как крупнейший геополитический проект Кремля и еще одну крайне серьезную угрозу для Украины.

Напомним, Байден и Зеленский обсудят устранение последствий "Северного потока-2".

Отметим, подготовка к запуску первой нитки "Северного потока-2" почти завершена.

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НАТОСеверный поток-2