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Вступление Украины в ЕС: чего ждать от решения Еврокомиссии

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Милан Лелич

Завтра, 17 июня, Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует предоставить Украине полноценный статус кандидата на вступление в ЕС - вместо статуса "кандидата в кандидаты", "потенциального кандидата" или "кандидата с условиями".

Об этом РБК-Украина рассказали информированные источники, знакомые с ходом консультаций о кандидатстве.

Среди стран, наиболее скептически настроенных в отношении кандидатского статуса, собеседники называли Германию, Нидерланды и Данию - при этом две последние в значительного мере будут ориентироваться на позицию официального Берлина. Отметим, немецкий канцлер Олаф Шольц на сегодняшнем брифинге в Киеве заявил, что его страна поддержит кандидатство для Украины.

Кроме того, по словам одного из собеседников РБК-Украина, ни одна страна-скептик не хотела оказаться единственной, кто заблокирует позитивное решение по кандидатству Украины. То есть, если все страны-члены ЕС, кроме одной, поддержат решение о кандидатском статусе для Украины, то оставшаяся страна к нему, вероятно, присоединится.

По информации издания, ряд европейских стран также предлагают внести в решение Еврокомиссии пункт о том, что дальнейшая евроинтеграция Украины, в частности, начало формальных переговоров о вступлении в ЕС, уже будет сопровождаться рядом условий, которые должен будет выполнить Киев, - в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Возможно, такая дорожная карта, о которой на брифинге в Киеве упомянул французский президент Эммануэль Макрон, будет выполнена отдельным документом.

Напомним, сегодня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии заявили о поддержке немедленного статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.

Подробнее о раскладах накануне завтрашнего материла читайте в материале "Получит ли Украина статус кандидата в ЕС: что известно".

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