Вступление Украины в ЕС поддерживает большинство во всех странах, кроме Венгрии, - опрос

Вступление Украины в Евросоюз поддерживают 66% жителей стран-участниц. Причем поддерживает большинство население во всех странах ЕС, кроме Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Flash Eurobarometer.
Сообщается, что 79% жителей поддерживают солидарность Евросоюза с Украиной в связи с российским вторжением. В частности, 93% одобряют оказание гуманитарной помощи, 88% - предоставление убежища беженцам, 80% - финансовую поддержку.
Также согласно данным опросам, 66% согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова. В разрезе стран поддержка членства выглядит следующим образом:
Фото: результаты опроса
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал европейских лидеров дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
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