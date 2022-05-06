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Вступление Украины в ЕС поддерживает большинство во всех странах, кроме Венгрии, - опрос

Фото: европейцы поддерживают вступление Украины в ЕС (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вступление Украины в Евросоюз поддерживают 66% жителей стран-участниц. Причем поддерживает большинство население во всех странах ЕС, кроме Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Flash Eurobarometer.

Сообщается, что 79% жителей поддерживают солидарность Евросоюза с Украиной в связи с российским вторжением. В частности, 93% одобряют оказание гуманитарной помощи, 88% - предоставление убежища беженцам, 80% - финансовую поддержку.

Также согласно данным опросам, 66% согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова. В разрезе стран поддержка членства выглядит следующим образом:

  • Португалия - 87%
  • Эстония - 83%
  • Литва - 82%
  • Польша - 81%
  • Ирландия - 79%
  • Мальта - 77%
  • Финляндия - 77%
  • Хорватия - 77%
  • Испания - 75%
  • Швеция - 74%
  • Румыния - 71%
  • Латвия - 69%
  • Италия - 60%
  • Дания - 67%
  • Словения - 64%
  • Нидерланды - 62%
  • Германия - 61%
  • Бельгия - 60%
  • Кипр - 56%
  • Чехия - 57%
  • Франция - 56%
  • Словакия - 54%
  • Греция - 54%
  • Австрия - 54%
  • Люксембург - 52%
  • Болгария - 51%
  • Венгрия - 48%

Фото: результаты опроса

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал европейских лидеров дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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