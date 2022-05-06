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Вступ України до ЄС підтримує більшість у всіх країнах, крім Угорщини, - опитування

Фото: європейці підтримують вступ України до ЄС (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вступ України до Євросоюзу підтримують 66% жителів країн-учасниць. Причому підтримує більшість населення у всіх країнах ЄС, крім Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Flash Eurobarometer.

Повідомляється, що 79% жителів підтримують солідарність Євросоюзу з Україною у зв'язку з російським вторгненням. Зокрема, 93% схвалюють надання гуманітарної допомоги, 88% - надання притулку біженцям, 80% - фінансову підтримку.

Також згідно з даними опитуваннями, 66% згодні з тим, що Україна повинна вступити в ЄС, коли буде готова. У розрізі країн підтримка членства виглядає наступним чином:

  • Португалія - 87%
  • Естонія - 83%
  • Литва - 82%
  • Польща - 81%
  • Ірландія - 79%
  • Мальта - 77%
  • Фінляндія - 77%
  • Хорватія - 77%
  • Іспанія - 75%
  • Швеція - 74%
  • Румунія - 71%
  • Латвія - 69%
  • Італія - 60%
  • Данія - 67%
  • Словенія - 64%
  • Нідерланди - 62%
  • Німеччина - 61%
  • Бельгія - 60%
  • Кіпр - 56%
  • Чехія - 57%
  • Франція - 56%
  • Словаччина - 54%
  • Греція - 54%
  • Австрія - 54%
  • Люксембург - 52%
  • Болгарія - 51%
  • Угорщина - 48%

Фото: результати опитування

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський закликав європейських лідерів дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

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