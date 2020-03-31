Вступление в силу закона "Об обороте земли" не будет отложено на следующий год, - Корниенко

Вступление в силу закона "Об обороте земли" не будет отложено на следующий год. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По его словам, будет продолжаться активная подготовка к открытию рынка земли с 1 июля 2021 года.

"Мы точно не будем блокировать рынок сельскохозяйственных земель. А в этом году мы будем готовиться, будем готовить Госгеокадастр, будем готовить нормативную базу, будем работать над теми законами, которые уже в первом чтении проголосованы о передаче сельскохозяйственных земель территориальным общинам, нарабатывать всю ту базу, чтобы 1 июля 2021 года мы смогли открыть качественно рынок земли", - заявил Корниенко.

Он заверил, что во фракции монобольшенства не планируют откладывать вступления закона в силу еще на один год.

"Я надеюсь, что Верховная рада будет работать в этом составе до конца своей каденции. Наша коалиция монобольшенством, мы не привыкли принимать решения, которыми мы отменяем свои же решения. От нашей фракции вы точно не услышите никаких попыток отменить решение, которое мы примем в ближайшее время", - добавил Корниенко.

Ранее сообщалось, что голосование за законопроект "Об обороте земли" может состояться после полуночи.

Напомним, 27 марта во время заседания фракции "Слуга народа" нардепы обсудили изменения в законопроект о рынке земли. в частности, определено, что документ вступит в действие с 1 июля 2021 года.