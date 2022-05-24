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Вступление в НАТО или гарантии от США и Британии: украинцы назвали условия безопасности

Фото: около 80% украинцев поддерживают вступление в НАТО или гарантии безопасности от США и Британии (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

В середине мая 42% украинцев считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и др. Но в то же время 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украине и поэтому отказываться от этого нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

При этом, 19% респондентов либо не определились со своим мнением, либо вообще не согласились ни с одним из этих утверждений.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 13-18 мая 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в марте поддержка создания военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании до 85%. В марте поддержка такого союза была выше, чем поддержка интеграция Украины с НАТО (72%).

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