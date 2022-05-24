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Вступ до НАТО або гарантії від США та Британії: українці назвали умови безпеки

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 10:42
Вступ до НАТО або гарантії від США та Британії: українці назвали умови безпеки Фото: близько 80% українців підтримують вступ до НАТО або гарантії безпеки від США та Британії (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

У середині травня 42% українців вважають, що в нинішніх умовах може бути прийнятно замість НАТО отримати гарантії безпеки від таких держав, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція тощо. Але водночас 39% продовжують наполягати, що лише вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

При цьому, 19% респондентів або не визначилися зі своєю думкою, або взагалі не погодилися з жодним із цих тверджень.

Вступ до НАТО або гарантії від США та Британії: українці назвали умови безпеки

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 13-18 травня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, в березні підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії до 85%. У березні підтримка такого союзу була вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%).

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