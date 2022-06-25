UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг и Эрдоган договорились о переговорах

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны договорились продолжить переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Столтенберга в Twitter.

"Хороший разговор с президентом Эрдоганом. Обсудили заявки Финляндии и Швеции в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе", - написал Столтенберг.

Стоит заметить, что Турция продолжает блокировать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс. Сейчас стороны пытаются найти компромисс для решения проблемы.

Напомним, ранее Турция заявила, что не рассматривает саммит НАТО в Мадриде на следующей неделе как конечный срок для решения своих возражений относительно присоединения Финляндии и Швеции к военному альянсу.

Также мы писали, что, по словам президента Финляндии Саули Ниинисте, его страна может не вступить в НАТО раньше сентября из-за Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергШвецияФинляндияРеджеп Тайип Эрдоган