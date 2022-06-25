Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: Столтенберг и Эрдоган договорились о переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны договорились продолжить переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Столтенберга в Twitter.

"Хороший разговор с президентом Эрдоганом. Обсудили заявки Финляндии и Швеции в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе", - написал Столтенберг. Стоит заметить, что Турция продолжает блокировать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс. Сейчас стороны пытаются найти компромисс для решения проблемы.