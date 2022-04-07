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На вступительный тест вместо ВНО нужно зарегистрироваться до 9 апреля

Фото: абитуриенты должны зарегистрироваться на тест до 9 апреля (nmu.org.ua)
Автор: Илона Свиридова

Украинским абитуриентам необходимо зарегистрироваться на вступительный тест до 9 апреля. Он пройдет вместо традиционного Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Отметим, в этом году вместо ВНО для поступления на бакалавриат запланировано проведение национального мультипредметного теста (НМТ).

"Чтобы принять участие в этом тестировании, нужно до 9 апреля зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценки качества образования", - говорится в сообщении.

Для участия во вступительном тесте не нужен Сертификат участника ВНО (документ с фотографией и перечнем предметов для сдачи). Но для коммуникации будет использована Информационная страница участника ВНО. Доступ к ней осуществляется по номеру и PIN-коду, указанному в сертификате.

Тем, у кого уже есть сертификат, нужно обязательно записать его номер и PIN-код, чтобы использовать их для входа на свою Информационную страницу.

Если абитуриент регистрировался для тестирования, но нет ни сертификата, ни информации о его номере и PIN-коде, в ближайшее время Украинский центр оценивания сообщит, как узнать данные для входа на свою Информационную страницу.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как будет проходить вступительная кампания в этом году.

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