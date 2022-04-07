На вступительный тест вместо ВНО нужно зарегистрироваться до 9 апреля
Украинским абитуриентам необходимо зарегистрироваться на вступительный тест до 9 апреля. Он пройдет вместо традиционного Внешнего независимого оценивания (ВНО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Отметим, в этом году вместо ВНО для поступления на бакалавриат запланировано проведение национального мультипредметного теста (НМТ).
"Чтобы принять участие в этом тестировании, нужно до 9 апреля зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценки качества образования", - говорится в сообщении.
Для участия во вступительном тесте не нужен Сертификат участника ВНО (документ с фотографией и перечнем предметов для сдачи). Но для коммуникации будет использована Информационная страница участника ВНО. Доступ к ней осуществляется по номеру и PIN-коду, указанному в сертификате.
Тем, у кого уже есть сертификат, нужно обязательно записать его номер и PIN-код, чтобы использовать их для входа на свою Информационную страницу.
Если абитуриент регистрировался для тестирования, но нет ни сертификата, ни информации о его номере и PIN-коде, в ближайшее время Украинский центр оценивания сообщит, как узнать данные для входа на свою Информационную страницу.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как будет проходить вступительная кампания в этом году.
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