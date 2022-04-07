ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На вступительный тест вместо ВНО нужно зарегистрироваться до 9 апреля

Новина українською →
Киев, Четверг 07 апреля 2022 12:42
На вступительный тест вместо ВНО нужно зарегистрироваться до 9 апреля Фото: абитуриенты должны зарегистрироваться на тест до 9 апреля (nmu.org.ua)
Автор: Илона Свиридова

Украинским абитуриентам необходимо зарегистрироваться на вступительный тест до 9 апреля. Он пройдет вместо традиционного Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Отметим, в этом году вместо ВНО для поступления на бакалавриат запланировано проведение национального мультипредметного теста (НМТ).

"Чтобы принять участие в этом тестировании, нужно до 9 апреля зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценки качества образования", - говорится в сообщении.

Для участия во вступительном тесте не нужен Сертификат участника ВНО (документ с фотографией и перечнем предметов для сдачи). Но для коммуникации будет использована Информационная страница участника ВНО. Доступ к ней осуществляется по номеру и PIN-коду, указанному в сертификате.

Тем, у кого уже есть сертификат, нужно обязательно записать его номер и PIN-код, чтобы использовать их для входа на свою Информационную страницу.

Если абитуриент регистрировался для тестирования, но нет ни сертификата, ни информации о его номере и PIN-коде, в ближайшее время Украинский центр оценивания сообщит, как узнать данные для входа на свою Информационную страницу.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как будет проходить вступительная кампания в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВНО 2022 Вступительная кампания
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители