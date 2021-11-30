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Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов

Автор: Мария Кучерявец

В Украине этап вступительной кампании в 2022 году планируют провести в традиционные сроки - в июле. Абитуриенты будут подавать меньше копий документов, а единственное профессиональное испытание в формате ВНО будет расширено на большее количество специальностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Основные новации приема поступающих в 2022 году

  • расширение возможности для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме получения образования;
  • совершенствование распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам;
  • сокращение перечня бумажных копий документов, которые подают заявления в бумажной форме (теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕДЕБО);
  • расширение сферы применения единого профессионального вступительного испытания в магистратуру с использованием технологий ВНО - в 2022 году его проведение запланировано для специальностей: 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения";
  • изменение перечня обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усиление роли математики при поступлении в вузы;
  • изменения в предметах для поступления на медицинские специальности - вторым предметом поступающие смогут выбрать математику или химию, а третьим - физику или биологию;
  • для поступающих на специальности 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-м, если они его сдавали.

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МОНВступительная кампания