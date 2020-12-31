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Вступило в силу соглашение ЕС и Британии об отношениях после Brexit

Автор: Анастасия Рокитна

В четвер, 31 декабря, соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС вступило в силу. Королева Великобритании Елизавета Вторая поставила печать на документе.

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Об этом передает Zeit.

Сделка Лондона и Брюсселя об отношениях после Brexit была одобрена обеими палатами британского парламента.

Отметим, что вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение, позднее это сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Как писало РБК-Украина, ратифицировать соглашение в Европарламенте планируют в марте 2021 года.

Напомним, 24 декабря Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

В то же время Шотландия на фоне соглашения по Brexit снова заговорила о независимости.

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