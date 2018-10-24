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Набуло чинності рішення про заборону продажу алкоголю в Києві в нічний час

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 11:00
Ілюстративне фото (twitter.com)
Ілюстративне фото (twitter.com)

Раніше Київська міська рада заборонила реалізацію алкоголю в магазинах Києва з 23:00 до 10:00

Рішення про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00 в Києві вступило в силу. Відповідне рішення Київради 24 жовтня опубліковано в комунальній газеті "Хрещатик", передає РБК-Україна.

Рішення стосується про заборону торгівлі столовим вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в магазинах.

"Заборона не поширюється на ресторани, кафе і бари", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 вересня Київрада ухвалила рішення, яке передбачає заборона продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00. За проголосували 77 із 85 депутатів.

Згідно з рішенням, заборона стосується пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових. Але він не буде поширюватися на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування.

Раніше Київрада вже приймала рішення про заборону продажу алкоголю вночі, але їх скасовували через суд.

У квітні президент України підписав прийнятий Верховною радою закон, який надає органам місцевого самоврядування повноваження встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.

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