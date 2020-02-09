Вступили в силу новые правила пересечения админграницы с Крымом

Сегодня, 9 февраля 2020 года, вступили в силу новые правила пересечения административной границы с Крымом для детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

С сегодняшнего дня дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Кроме того, в отношении таких детей в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.

Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей. Однако до 19 февраля въезд в Крым будет осуществляться еще исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из них.

Фото: новые правила (mvs.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создадут фонд реинтеграции "Крым" и центр для подачи исков против Российской Федерации.

Отметим, ранее представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что на сегодня Киев не готов к возвращению оккупированного Крыма, если Российская Федерация решит уйти с полуострова.