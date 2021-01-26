Вступили в силу новые правила для авиапутешествий в США: что нужно знать украинцам

Фото: аэропорт (РБК-Украина)

Сегодня, 26 января 2021 года, вступили в силу новые правила относительно карантинных ограничений для пассажиров, которые путешествуют авиасообщением в США. Они действуют независимо от гражданства или места постоянного проживания.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Правила предусматривают обязательное наличие у всех путешествующих (в возрасте от двух лет) отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней (72 часов) до запланированного путешествия.

Путешественник должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований и наличия отрицательных результатов или выздоровления от COVID-19 и разрешения от врача или органов здравоохранения на осуществление путешествия.

Кроме этого путешественникам рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 на 3-5 день после прилета в США и оставаться дома в течение 7 дней, или в течение 10 дней в случае отсутствия результатов повторного тестирования.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп отменил ограничения для путешествий в Европу и Бразилию, решение вступило в силу 26 января.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ближайшее время отменит решение своего предшественника Дональда Трампа о снятие ограничений на въезд в США из Европы и Бразилии.