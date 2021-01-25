Байден отменит разрешение на въезд в США из Европы и Бразилии, - CNN

Фото: Джо Байден (GettyImages)

Президент США Джо Байден в ближайшее время отменит решение своего предшественника Дональда Трампа о снятии ограничений на въезд в США из Европы и Бразилии. Байден уже отменил ряд указов Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Источник в Белом доме сообщил изданию, что решение будет принято 25 января.

Ранее стало известно, что тогда еще президент США Дональд Трамп отменил ограничения для путешествия в Европу и Бразилию. Они были введены из-за пандемии коронавируса.

Затем пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки заявила, что решение Трампа открыть границы для путешествия в Европу и Бразилию будет отменено. По ее словам, команда Байдена планирует усилить меры безопасности в США.

Напомним, Джо Байден подписал ряд указов, часть которых отменяет решение его предшественника Дональда Трампа. В связи с этим США возвращаются во Всемирную организацию охраны здоровья и Парижское климатическое соглашение, что еще подписал Байден - в материале РБК-Украина.