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Набули чинності нові правила для авіаподорожей до США: що потрібно знати українцям

Вівторок 26 січня 2021 23:04
Набули чинності нові правила для авіаподорожей до США: що потрібно знати українцям
Фото: аеропорт (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Від сьогодні, 26 січня 2021 року, набрали чинності нові правила щодо карантинних обмежень для пасажирів, які подорожують авіасполученням до США. Вони діють незалежно від громадянства чи місця постійного проживання.

Про це повідомляє посольство України в США.

Правила передбачають обов’язкову наявність у всіх подорожуючих (віком від двох років) негативного тесту на COVID-19, зробленого впродовж трьох днів (72 годин) до запланованої подорожі.

Подорожуючий має надати авіакомпанії в паперовій або електронній формі підтвердження проведення лабораторних досліджень та наявності негативних результатів або одужання від COVID-19 та дозволу від лікаря або органів охорони здоров'я на здійснення подорожі.

Окрім цього подорожуючим рекомендується здавати повторно тест на COVID-19 на 3-5 день після прильоту до США та залишатись вдома протягом 7 днів, або протягом 10 днів у випадку відсутності результатів повторного тестування.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп скасував обмеження для подорожей в Європу та Бразилію, рішення набуло чинності 26 січня.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден найближчим часом скасує рішення свого попередника Дональда Трампа про знаття обмежень на в’їзд в США з Європи та Бразилії.

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