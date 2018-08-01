Курса доллара продолжит расти за счет покупок нерезидентов

На ближайшей неделе аналитики ожидают продолжения роста курса доллара за счет покупок нерезидентов. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

По словам аналитика, на минувшей неделе, с прошлой среды, доллар заметно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,3%.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,58 грн до 26,87 грн, или на 1,1%. Средний курс доллара на межбанке, по данным Укрдилинга, за это же время вырос с 26,60 грн до 26,96 грн, или на 1,3%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,47/26,75 до 26,80/27,10.

Таким образом, покупка выросла на 1,2%, а продажа - на 1,3%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой.

С 1 августа вступает в силу новая методика НБУ по расчету официального курса гривны к доллару США. Официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались на межбанке, и информация о которых предоставлялась в НБУ до 15:30 соответствующего рабочего дня.

Новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых сильно отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а, следовательно, такие сделки являются нерепрезентативными для их учета при расчете официального курса гривны к доллару. Сначала из имеющегося ряда сделок отсекаются все сделки, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются сделки, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения.

Расчет официального курса гривны к доллару будет осуществляться как средневзвешенное по всем сделкам, которые остались после отсечения. Официальный курс будет публиковаться на сайте Национального банка до 16:00, то есть на 2 часа раньше, чем прежде.

"На ближайшей неделе мы увидим продолжение роста курса доллара, в первую очередь - за счет покупок нерезидентов. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,5 грн", - отметил Вадим Иосуб.

Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 1 августа 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар.

