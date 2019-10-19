Вступил в силу закон о защите бизнеса

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В законе определено, что относится к нарушению требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности

Законопроект №0889 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов" вступил в силу в субботу, 19 октября. Документ был опубликован в издании "Голос Украины" в пятницу, 18 октября.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Законом вводится административная ответственность за неуведомление или несвоевременное уведомление разрешительным органом субъекта хозяйствования или администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера.

В законодательном акте определено, что относится к нарушению требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности. При этом все определенные законом нарушения влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан - 850-1700 гривен.

А если аналогичные действия совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, то ему грозит наложение штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 2550 гривен.

Как писало РБК-Украина, 18 октября документ был официально опубликован.

Так, 16 октября его одобрил глава государства Владимир Зеленский. А 9 октября закон подписал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Данный проект закона нардепы приняли во втором чтении 3 октября.

Напомним, депутаты Рады 8 созыва 18 сентября 2018 года одобрили за основу законопроект №7373 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов". Документ поддержали 240 нардепов.