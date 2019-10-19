Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Документ вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодекс

Вступил в силу закон о разгрузке работы палаты Верховного суда. Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 18 октября.

Документ вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодекс, а также в кодекс административного судопроизводства в части, касающейся ограничения случаев передачи судебных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Также изменения касаются сроков возврата в суд первой инстанции административных дел после апелляционного и кассационного производства.

"Принятие этого закона поможет разгрузить работу Большой палаты Верховного суда, ведь документ сделает невозможным злоупотребления правом на обжалование судебных решений. Также это положительно повлияет на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод относительно обеспечения разумных сроков рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский подписал закон, который меняет порядок передачи и сроков возврата административных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Кроме того, народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении.