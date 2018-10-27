Вступил в силу закон о равных правах мужчин и женщин в армии

Фото - женщины в ВСУ (РБК-Украина, Виталий Носач)

Теперь женщины в ВСУ могут занимать те же должности, что и мужчины

В Украине в субботу, 27 октября, вступил в силу закон о равных правах и возможностях мужчин и женщин при прохождении службы в армии и других воинских формированиях.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон 2523-VIII.

Согласно документу, теперь в Вооруженных силах Украины предоставлены равные возможности женщинам и мужчинам для подписания контракта и прохождения службы. Также теперь женщины в украинской армии могут занимать те же должности и получать аналогичные воинские звания, что и мужчины.

Также военнослужащие-женщины теперь имеют равный с мужчинами круг обязанностей и уровень ответственности при прохождении службы. Кроме того, как и мужчины, женщины смогут служить до 45 лет на должностях рядовых и сержантов, а женщины из высшего офицерского состава - до 60 лет.

Закон был подписан президентом Петром Порошенко 12 октября, а 6 октября Верховная Рада приняла документ в окончательной редакции. Он вступает в силу через десять дней после официальной публикации, то есть - 27 октября 2018 года.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что на сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Украины служат 55 тысяч женщин.