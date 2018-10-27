Набув чинності закон про рівні права чоловіків і жінок в армії

Фото - жінки у ВСУ (РБК-Україна, Віталій Носач)

Тепер жінки в ЗСУ можуть займати ті ж посади, що і чоловіки

В Україні у суботу, 27 жовтня, набув чинності закон про рівні права і можливості чоловіків і жінок при проходженні служби в армії та інших військових формуваннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон 2523-VIII.

Згідно з документом, тепер у Збройних силах України надано рівні можливості жінкам і чоловікам для підписання контракту та проходження служби. Також тепер жінки в українській армії можуть займати ті ж посади і отримувати аналогічні військові звання, що і чоловіки.

Також військовослужбовці-жінки тепер мають однакові з чоловіками коло обов'язків і рівень відповідальності при проходженні служби. Крім того, як і чоловіки, жінки зможуть служити до 45 років на посадах рядових і сержантів, а жінки з вищого офіцерського складу - до 60 років.

Закон був підписаний президентом Петром Порошенком 12 жовтня, а 6 жовтня Верховна Рада прийняла документ в остаточній редакції. Він набирає чинності через десять днів після офіційної публікації, тобто - 27 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що на сьогоднішній день в лавах Збройних сил України служать 55 тисяч жінок.