Вступил в силу закон о повышении доступности лекарств

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Законом предусмотрено проводить закупки медицинских товаров за средства госбюджета в рамках программ

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения" в среду, 18 марта, вступил в силу. Вчера документ был обнародован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Предусмотрено создание основ привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета.

"Проект закона разработан с целью обеспечения возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением закупочной организации, применение прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств", - ранее информировал глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в ходе презентации проекта в сессионном зале.

Согласно документу, Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств. При этом закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства госбюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

Так, закупочная организация будет получать бюджетные средства от Минздрава, проводить процедуры закупок, заключать от своего имени договоры о закупке, становиться владельцем лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями - лечебно-профилактическими учреждениями.

При этом перечень медтоваров, которые могут закупаться за госсредства, предусматривается утвердить постановлением правительства.

Напомним, 14 января парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2538. За документ проголосовали 278 нардепов. А 17 марта на внеочередном заседании ВР парламентарии одобрили его во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, ранее ВР также поддержала за основу в первом чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".