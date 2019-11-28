Вступил в силу обновленный порядок пересечения КПВВ на линии разграничения

Сегодня, 28 ноября, вступает в силу новый порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Так, въезд и выезд лиц и транспорта осуществляется исключительно через определенные командованием ООС контрольные пункты.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при условии предъявления паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Иностранцам и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь разрешение физическому лицу.

Также действуют требования в отношении несовершеннолетних украинцев. Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста направляются на ТОТ по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельством о рождении, а граждане Украины возрастом от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 Правил предусмотренных Постановлением Кабмина от 27 января 1995 г № 57. Разрешение физическому лицу на них выдается лицу, осуществляющему сопровождение.

Кроме того, нотариально-заверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на временно окупированные территории (ВОТ) в сопровождении того законного представителя, с которым совершила выезд.

Также предоставлена возможность въезда на ВОТ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях на контролируемой украинской властью территории, без сопровождения законных представителей, проживающих на ВОТ, - при наличии документа, подтверждающего обучение в учреждении образования на контролируемой территории Украины и на основании разрешения физическому лицу

Въезд на временно оккупированную территорию Украины граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при условии предъявления справки, выданной территориальным органом или территориальным подразделением ГМС.

Во время выезда из временно оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Ранее сообщалось, что правительство упростило порядок въезда-выезда лиц и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.