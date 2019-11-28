Вступив в силу оновлений порядок перетину КПВВ на лінії розмежування

Сьогодні, 28 листопада, набирає чинності новий порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Так, в’їзд та виїзд осіб і транспорту здійснюється виключно через визначені командуванням ООС контрольні пункти.

Громадяни України в напрямку тимчасово окупованої території можуть слідувати за умови пред’явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України на підставі дозволу фізичній особі.

Іноземцям та особами без громадянства необхідно пред’явити будь-який документ, визначений статтею 15 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і мати дозвіл фізичній особі.

Також діють вимоги щодо неповнолітніх українців. Так, громадяни України, які не досягли 14-річного віку прямують на ТОТ за паспортом громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтвом про народження, а громадяни України віком від 14 до 16 років - за паспортом громадянина України або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог пунктів 3-6 Правил передбачених Постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57. Дозвіл фізичній особі на них видається особі, що здійснює супровід.

Крім того, нотаріально-посвідчена згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається у разі коли дитина повертається на ТОТ у супроводі того законного представника, з яким здійснила виїзд.

Також надано можливість в’їзду на ТОТ та виїзду з неї громадян України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій українською владою території, без супроводу законних представників, які проживають на ТОТ, - за наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольованій території України та на підставі дозволу фізичній особі.

В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС.

Під час виїзду з тимчасово окупованих територій громадяни України повинні мати дозвіл фізичній особі та пред’явити будь-який документ, що підтверджує громадянство України.

Раніше повідомлялося, що уряд спростив порядок в’їзду-виїзду осіб та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування для громадян України, які змушені жити на тимчасово окупованій території.